МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Великобритании в иностранной и местной валютах, которые находятся на уровне "AA", в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением в связи с рисками выхода из ЕС (Brexit) без сделки, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ королевства в обеих валютах сохранены на уровне "F1+", рейтинг странового потолка — на уровне "AAA". Вместе с этим агентство поместило в список на пересмотр в возможным дальнейшим понижением и долгосрочный РДЭ Банка Англии (находится на уровне "AA").

"Список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением по рейтингам Великобритании прежде всего отражает повышенную неопределенность по поводу результатов процесса Brexit, а также повышенный риск деструктивного Brexit без сделки, при котором Великобритания может покинуть ЕС без соглашения о выходе", — комментирует свое решение агентство.

Великобритания должна покинуть Евросоюз, как предполагается, 29 марта. Однако соглашение об условиях этого процесса пока так и не ратифицировано. "Жесткий" Brexit — без ратифицированной договоренности — предполагает, что законодательство Евросоюза перестанет применяться к в Великобритании с момента ее отделения. Это может повлечь существенные, в том числе экономические, последствия и для страны, и для ЕС.

С учетом последних политических событий и приближения срока выхода агентство считает вариант Brexit без сделки наиболее вероятным. Fitch уверено, что Brexit без сделки может привести к значительному ухудшению экономических и торговых перспектив, по крайней мере, в ближайшем будущем. При этом степень ущерба является крайне неопределенной и может быть смягчена как мерами со стороны королевства, так и двусторонними или многосторонними мерами.

Рейтинги страны могут быть понижены в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения. При этом рейтинги могут быть сохранены в случае более "мягкого" процесса Brexit, со сделкой о выходе. Агентство планирует вывести рейтинги из списка на пересмотр в первом полугодии.