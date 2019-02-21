МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Еврохим" планирует разместить новые еврооблигации, номинированные в долларах, говорится в сообщении компании.

Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование выкупа собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах.

Компания готова выкупить весь выпуск евробондов с погашением в 2020 году объемом 500 миллионов долларов и частично выпуск с погашением в 2021 году объемом также 500 миллионов долларов. Цена выкупа евробондов с погашением в 2020 году составляет 1002,5 доллара за бумагу, евробондов с погашением в 2021 году — 987,5 доллара. Номинал бумаг обоих выпусков – 1000 долларов.

Итоги выкупа компания намерена объявить 6 марта.

Как сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, компания планирует провести с 26 февраля road show своих новых евробондов. Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Цюрихе, Лондоне и городах США. В зависимости от рыночных условий компания может разместить пятилетние ценные бумаги.

Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ", Societe Generale, UniCredit и "ВТБ Капитал".