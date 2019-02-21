МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 8 по 15 февраля снизились на 0,1% и составили 474,6 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 15 февраля составили 474,6 миллиарда долларов США, снизившись за неделю на 0,4 миллиарда долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, в значительной мере скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.