МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в четвертом квартале 2018 года не изменился по сравнению с третьим кварталом с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В годовом выражении ВВП Германии вырос в четвертом квартале на 0,9%, с учетом сезонных корректировок — на 0,6%.

Показатели полностью совпали с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков и предварительной оценкой.

В третьем квартале ВВП Германии опустился в квартальном выражении на 0,2% с учетом сезонных корректировок, в годовом выражении — вырос на 1,1%.