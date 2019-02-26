ПЕКИН, 26 фев — ПРАЙМ. Часть китайской делегации осталась в Вашингтоне, чтобы продолжить консультации переговоры по торговой сделке, сообщает газета South China Morning Post.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. Китайскую делегацию возглавлял спецпосланник председателя КНР, вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Переговорщиками от американской стороны выступали министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Издание пишет, что формальные переговоры завершились в воскресенье, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник утром вылетел в Пекин, в то время как некоторые члены китайской делегации остались в Вашингтоне для дальнейших консультаций.

По словам источников издания, стороны по-прежнему серьезно расходятся в позициях по структурным вопросам, в частности по передаче технологий.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что по итогам состоявшихся переговоров принял решение отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Американский президент также отметил существенный прогресс на переговорах. Кроме того, Трамп заявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Сроки этой встречи Трамп не обозначил.

Минкоммерции КНР в свою очередь также заявило о достижении значительного прогресса в вопросах передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, сферы услуг, а также сельского хозяйства и валютного курса.

В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.