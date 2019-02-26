МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте 2019 года сохранился на отметке февраля в 10,8 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в феврале опустился пятый раз подряд — до 4,2 пункта с 10,7 пункта в январе. Это минимум с марта 2016 года, когда индикатор составил 0,5 пункта.

Индекс ожидания роста заработных плат в феврале, напротив, незначительно увеличился — до 60 пунктов с 59,9 пункта в предыдущем месяце. "Готовность потребителей покупать" снизилась — до 53,6 пункта с 57,6 пункта.