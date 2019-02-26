ЛОНДОН, 26 фев — Dow Jones. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласится на голосование в парламенте об отсрочке Brexit, если законодатели отвергнут ее предложение о выходе из ЕС в следующем месяце. Это значительно уменьшает вероятность того, что Великобритания выйдет из блока без соглашения, но создает новую неопределенность в отношении того, как и когда страна будет отделена от своего крупнейшего торгового партнера.

Мэй активно противилась отсрочке выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 29 марта. Но всего за месяц до этого срока ее правительство не смогло получить поддержку в резко разделенном парламенте по сделке о Brexit, которую она согласовала с ЕС в прошлом году.

Такое соглашение, которое должно содержать важнейшие экономические и юридические условия, необходимо во избежание неорганизованного и экономически разрушительного развода с блоком, который является рынком для половины товаров Великобритании. В прошлом месяце законодатели отвергли предложение Мэй, отдав против сделки на 230 голосов больше.

Новое предложение о Brexit, которое Мэй вырабатывает с ЕС, будет поставлено на голосование 12 марта. Но поскольку почти нет уверенности в том, что законодатели одобрят новое соглашение, резко вырос риск выхода без сделки, что тревожит деловых и политических лидеров.

Во вторник, столкнувшись с противодействием со стороны некоторых своих министров, Мэй сделала важное отступление и заявила законодателям, что если 12 марта парламент не поддержит ее вариант сделки, то они смогут отдельно проголосовать за продление переговоров с ЕС.

Британские законодатели, скорее всего, проголосуют за отсрочку Brexit с тем, чтобы избежать неконтролируемого выхода из ЕС.

Чтобы перенести срок Brexit, Мэй должна направить официальный запрос в Евросоюз. Высшие руководители ЕС ранее упоминали, что они благосклонно настроены в отношении продления срока выхода.

Однако большим вопросом остается то, насколько длительной будет эта отсрочка.

В значительной степени это будет зависеть от представителей Консервативной партии в парламенте. Мэй, контроль которой за процессом Brexit с каждым днем становится все слабее и слабее, ведет борьбу на двух фронтах.

С одной стороны, евроскептики в ее Консервативной партии предупреждают, что они будут резко против, если отсрочка Brexit будет слишком долгой, опасаясь, что это откроет дорогу для отмены выхода из ЕС. С другой стороны, консерваторы-центристы агитируют за гарантированное отсутствие любых шансов на то, чтобы Великобритания могла выйти из ЕС без сделки. Во вторник трое министров от Консервативной партии публично пообещали уйти, если это произойдет.

— Автор Max Colchester, max.colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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