МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Рост розничных цен на бензин в РФ в 2019 году ожидается не выше прогнозного уровня инфляции в 4,3%, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью изданию "Газета.Ru".

"Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более", — сказал Новак.

По его словам, по состоянию на 21 января этого года цены поднялись примерно на 1,7% из-за повышения НДС с начала года с 18 до 20%. "Пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки. Я думаю, что такая ситуация не системная и не фундаментальная, а системно и фундаментально то, что поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции", — подчеркнул он.

Цены на нефтепродукты в РФ резко росли весной и в начале лета прошлого года. Кабмин в этой ситуации принял решение о временном снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая. Однако осенью цены снова начали расти, что вновь потребовало вмешательства властей. В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября 2018 по 31 марта 2019 года.

По данным Росстата, розничные цены на бензин в 2018 году в РФ выросли на 9,4%, на дизтопливо — на 15%. Инфляция за этот же период составила 4,3%.