МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 19 по 25 февраля пятую неделю подряд осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 1,4%, сообщил в среду Росстат.

Инфляция по 0,1% до этого сохранялась в России уже четыре недели — с 22 января по 18 февраля.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за отчетный период снизились на 0,1%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике — в марте-апреле — годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в РФ пройдет пиковые значения в 5,5-5,7% в марте-мае текущего года, по итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%.