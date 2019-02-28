МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не ожидает санкций против поставок своего газа на европейский рынок, сообщила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "Газпром" ведет интенсивный диалог с Китаем по новым поставкам газа

"Наши ожидания, что санкции в отношении нашей компании и поставок газа на европейский рынок навряд ли каким-то образом произойдут, но в нашей ежедневной работе это (информационный шум по поводу санкций — ред.) будет доставлять много неприятностей, но это скорее из области эмоций", — сказала Бурмистрова в ходе Дня инвестора "Газпрома" в Сингапуре.

Она отметила, что зарубежные партнеры "Газпрома" заявляют о намерениях продлить контракты на поставку газа "Газпрома" на 10-20 лет.

"Это говорит о том, что несмотря на всю суету, весь шум, который происходит на рынках, я бы сказала, что это информационный шум… это говорит о том, что компании выбирают работу с нами", — подчеркнула Бурмистрова.

"Мне представляется, что наши партнеры, скорее всего, будут голосовать разумом, а не эмоциями, за продолжение бизнеса. Поэтому представить, что какие-то серьезные санкции будут введены, мне кажется маловероятным", — добавила она.