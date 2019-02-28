МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Кипр может получить выгоды от выхода Великобритании из Евросоюза, но Никосия заинтересована, прежде всего, в стабильности Европы и рассчитывает, что Лондон и Брюссель достигнут сделки по выходу из ЕС, заявил РИА Новости министр финансов Харис Георгиадис.

"У Кипра, действительно, очень тесные связи с Великобританией, и мы решительно настроены поддерживать их, мы считаем необходимым, чтобы было достигнуто соглашение по Brexit. Выход без соглашения будет очень-очень сложным и с нашей точки зрения весьма разрушительный для самой Великобритании, а в случае серьезной неопределенности – для нас всех", — заявил Георгиадис, которые прибыл с визитом в Москве для участия в заседании межправкомиссии РФ-Кипр по экономическому сотрудничеству.

Он добавил, что с учетом желания Кипра поддерживать связи с Великобританией и поддержки Брекзита с соглашением, в Никосии также понимают, что "Кипр может даже получить некоторые выгоды".

"Потому что мы представляем собой такую экономику, которая смоделирована на базе англосаксонской правовой системы, мы в некотором смысле маленькая копия Лондон-сити. Мы не беспокоимся какими-то конкретными негативным последствиями для Кипра, которые могут быть даже выигрышными в некоторых областях, мы больше заинтересованы в том, чтобы поддерживать стабильность во всей Европе и выход без соглашения будет угрозой для стабильности в Европе. По моему мнению, это будет совершенно исключительное развитие событие", — пояснил министр.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. При этом парламенту и правительству пока не удалось договориться по условиям выхода страны из ЕС, а сам Евросоюз пока отказывается от дальнейших переговоров с Британией.