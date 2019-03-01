МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Нормы закона о совершенствовании в России системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой вступают в силу 1 марта 2019 года. Одно из самых ожидаемых нововведений — полная отмена порога гибели урожая, при превышении которого событие признается страховым. Ранее аграрии могли получить страховую выплату только в том случае, если теряли более 20% запланированного урожая.

Одновременно с этим увеличивается размер безусловной франшизы — той части ущерба, которую страховщик не покрывает. Ранее она могла составлять до 30% от страховой суммы, теперь — до 50%. Важно учесть, что у безусловной франшизы появился и минимальный порог — не менее 10% от страховой суммы.

Также документ предусматривает изменение условий договора сельхозстрахования, соблюдение которых необходимо для оказания господдержки. Размер страховой суммы, установленной в договоре, снижен с 80% до не менее 70% страховой стоимости урожая, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных, объектов товарного рыбоводства.

Расширен перечень явлений и бедствий, от которых страхуется аграрий. В него добавлены сильные и продолжительные дожди, раннее появление или установление снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы. Появилась возможность использовать авиационный и космический мониторинг, чтобы провести экспертизу, доказать наступление страхового случая и определить размер нанесенного ущерба.

Вдобавок вводится система раздельного страхования рисков в отношении одного и того же объекта. Раньше полис агрострахования был по сути комплексным, сейчас появилась возможность выбирать, от каких рисков страховаться в каждом конкретном случае.

ДОСТУПНОЕ АГРОСТРАХОВАНИЕ

"Расширение страхового покрытия может стать дополнительным стимулом для аграриев к приобретению страховых полисов для защиты рисков, связанных с урожаем. Это позволит повысить спрос. Ведь сельское хозяйство — это отрасль с крайне высокими производственными рисками, которые невозможно уменьшить. Если нет страхования, то все риски ложатся на плечи аграриев и государства", — рассказал РИА Новости президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

По словам Биждова, основные нарекания аграриев как раз относились к порогу гибели урожая, поскольку часто их потери были ниже установленного порога. Глава НСА напомнил, что порог постепенно снижался в течение лет — сначала он составлял 30%, затем 25% и 20%. Отмена порога означает, что страховщики начнут рассматривать все заявленные случаи.

Еще один стимул к страхованию — снижение страховой суммы с 80% до 70% от страховой стоимости урожая. Уменьшение страхового покрытия снижает и цену полиса, делая его более доступным. То же самое происходит и благодаря увеличенной франшизе. А возможность раздельного страхования даст сельхозпроизводителям подобрать максимально подходящую для них программу — с учетом особенностей производства в конкретной местности, отмечает Биждов.

Президент НСА также выделил придание правового статуса космомониторингу для страховой экспертизы. "Раньше суды при рассмотрении споров аграриев со страховщиками могли как принять, так и игнорировать данные космомониторинга. Сейчас они получили однозначный правовой статус, и это не только должно повысить прозрачность и удобство процедур урегулирования, но и дать возможность для разработки новых страховых продуктов", — пояснил он.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Эффект введенных изменений еще предстоит оценить, при этом есть одна проблема, которая уже обсуждалась в ходе работы над законопроектом и может потребовать решения, считает Биждов. Речь идет о возможности вводить дополнительные программы агрострахования, адаптированные под специфику определенных регионов или направлений деятельности.

"Например, программы индексного страхования или страхования расходов на пересев озимых. Формат таких изменений, идея которых в целом была концептуальна поддержана Минсельхозом, Банком России и Минфином, в 2018 году не прошел полного согласования госорганов. Этот важный вопрос остается открытым, и НСА продолжит его обсуждение со всеми сторонами законодательного процесса", — отметил глава союза.

В целом НСА оценивает 2019 год как переходный, но рассчитывает, что ситуация в агростраховании с господдержкой изменится к лучшему — во многом это связано и с изменениями в "единой субсидии". С 2019 года, согласно инициативе Минсельхоза, средства на агрострахование выделены отдельно от прочих в рамках этой "единой субсидии". Ранее субъекты РФ сами решали, какую долю средств выделить предприятиям АПК на страхование.

"По прогнозам Минсельхоза России, принятые изменения в законе позволят увеличить долю застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных к 2020 году до 16,7%, а к 2025 году – до 26,1%. Доля застрахованной посевной площади возрастет не менее чем до 11,3% к 2025 году. НСА полагает, что этот прогноз — очень консервативен и должен быть перевыполнен", — отметил Биждов.