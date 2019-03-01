И СНОВА САНКЦИИ

Конгресс США в ночь на среду опубликовал текст законопроекта, который предполагает введение новых санкций в отношении РФ. Внесенный 13 февраля рядом сенаторов документ в случае принятия приведет к санкциям против нового российского госдолга и энергетического сектора. Так, сенаторы США предлагают санкции за содействие нефтедобыче в РФ и за инвестиции в российские объекты экспорта СПГ вне РФ, но это относится к проектам стоимостью 250 млн долларов и выше. Исключение составляет оказание технической поддержки уже действующим проектам. Кроме того, законопроект предполагает подготовку доклада о доходах президента Владимира Путина.

Российские власти заверили, что предприняли все меры для того, чтобы санкции, если они будут введены, не отразились на финансовой системе и экономике в целом. По их оценке, за новым "антироссийским законопроектом" США стоит прагматизм: это попытка вытеснить конкурентоспособные компании РФ с рынка. В "Газпроме" заявили, что не ожидают санкций против поставок своего газа на европейский рынок. Французская Total также заверила, что никакие ограничения не препятствуют ее планам участвовать в проекте "Арктик СПГ-2". Однако, по мнению экспертов, санкционная риторика стала негативом для российских активов и рубля – в моменте законопроект, если он все же вступит в силу, может привести к ослаблению российской валюты до уровня в 69-70 рублей за доллар.

США И КНДР НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27-28 февраля в Ханое вторую по счету встречу, которая закончилась без подписания каких-либо документов, несмотря на то, что оно было запланировано. По словам Трампа, причиной того, что на саммите не удалось достичь договоренностей, стало то, что он настаивал на полной денуклеаризации, а лидер КНДР был готов только на частичную. Так, он согласился на демонтаж ядерного реактора в Йонбене, но потребовал полной отмены санкций за исключением оружейного эмбарго. Трамп на эти условия не согласился — заключать "плохую сделку", в отличие от его предшественника Барака Обамы, он, по его словам, не захотел. При этом новых санкций против Северной Кореи президент США вводить не собирается.

В свою очередь, северокорейская сторона заявила, что речь шла лишь о частичном снятии санкций СБ ООН, а также что США потребовали "еще одну" меру, помимо демонтажа ядерного реактора в Йонбене. Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил после переговоров, что Северная Корея сделала реалистичное предложение США на основе принципов поэтапного урегулирования и доверия, которые вытекают из первого саммита США и КНДР в Сингапуре. Официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отражающее официальную точку зрения Пхеньяна, констатировало, что в ходе переговоров лидеров двух стран достигнут "примечательный сдвиг" для выполнения ранее достигнутых соглашений. Стороны договорились встретиться еще раз.

ИНДИЯ И ПАКИСТАН

Пакистано-индийский конфликт в спорном регионе Кашмир в среду получил новое развитие. ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, вторгшихся, по утверждению пакистанской армии, в воздушное пространство над контролируемой Пакистаном территорией. Индийские истребители при этом были подняты в воздух в ответ на авиаудар пакистанских ВВС по территории индийского штата Джамму и Кашмир, который был ответом на авиаудар ВВС Индии по пакистанской территории накануне. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Россия, в свою очередь, предложила посредничество в урегулировании конфликта.

Ситуация вызвала падение на фондовых рынках, прежде всего, в секторе развивающихся стран – инвесторы опасались, что конфликт может затянуться и привести к далеко идущим последствиям. Однако пока стороны выражают стремление уладить его путем переговоров. Сразу после военной атаки воздушное пространство Пакистана, Индии и Афганистана было закрыто, что привело к удлинению многих маршрутов, следующих через регион. Из-за этого авиакомпании вынуждены были сажать самолеты на дозаправку и увеличивать расход топлива. По словам экспертов, на Россию это повлияло в меньшей степени, поскольку в большинстве случаев нашим авиакомпаниям если и нужно корректировать маршруты, то незначительно. Как следствие, на ценах билетов это сказаться не должно.

ТРАМП, НЕФТЬ И ОПЕК+

Переполох на нефтяном рынке на этой неделе вызвал комментарий Трампа в микроблоге в Twitter – он в очередной раз написал, что цены на нефть становятся "слишком высокими", и призвал ОПЕК "расслабиться". На этом фоне нефтяные котировки потеряли сразу примерно 3 доллара за баррель. День спустя они вновь выросли в рамках коррекции, но успели отразиться на динамике рубля и российских фондовых индексах, которые ушли вниз. В свою очередь, глава Минэнерго Александр Новак назвал текущие цены на нефть относительно приемлемыми как для производителей, так и для потребителей. По его словам, волатильность на рынке нефти невысокая, такого результата удалось достичь во многом именно благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.

При этом трейдеры ожидают, что страны-участницы сделки ОПЕК+ продолжат придерживаться целевых уровней добычи, несмотря на комментарии американского президента. Ранее сообщалось, что по итогам встречи участников сделки в Вене в апреле сокращение добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ может быть продлено до конца текущего года, поскольку в этом есть необходимость. Участники соглашения напоминают о долгосрочном влиянии на рынок кризиса в Венесуэле и отмечают, что США сами являются мировым лидером по производству нефти. Они призывают Трампа больше обращать внимание на свои компании.

СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

С 28 февраля начала работать система быстрых платежей, позволяющая россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона. До этого месяц она работала в 11-ти банках в тестовом режиме. Регулятор сообщил, что система доказала работоспособность, были проведены тысячи операций. В настоящее время четыре банка уже подключились к системе, остальные будут делать это постепенно, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на свои системы. На текущий год ЦБ РФ установил нулевую комиссию для самих банков, поэтому и переводы первое время будут бесплатными. В дальнейшем регулятор и антимонопольная служба будут следить за тем, чтобы банки не завышали тарифы.

Крупнейший российский банк – Сбербанк – пока не спешит принять участие в системе. Его глава Герман Греф в январе говорил, что будет обсуждать с регулятором вопрос обязательного подключения, однако считает это "лишним шагом". Банк параллельно развивает свою систему денежных переводов по номеру телефона. К ней могут присоединяться и другие кредитные организации. В целом эксперты считают идею востребованной у банков и граждан – первым она выгодна за счет комиссий, вторым удобна. Какое-то время две системы будут работать параллельно, а дальше все зависит от обстоятельств. В перспективе подключиться к системе могут крупнейшие российские электронные кошельки, что сделает ее еще более массовой.

OPEL ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

Во вторник PSA Group, владеющая немецким концерном Opel, сообщила о своем решении возобновить продажи автомобилей этого бренда в России. Компания отмечает, что расширение экспортных рынков является частью ее плана по развитию бренда Opel, который поможет компании стать устойчиво прибыльной. Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Группа готовит планы по локальному производству машин Opel в России, что является одним из слагаемых успеха. По мнению экспертов, это возможно на мощностях PSA Group в Калуге – они как раз недозагружены.

Эксперты оценивают перспективы возвращения бренда в Россию достаточно позитивно – у него здесь неплохая репутация, автомобили достаточно недороги в обслуживании и в сравнении с конкурентами продавались по приемлемой цене. По их мнению, при условии локализации и сохранения интересных цен они смогут занять свою нишу. Вместе с тем, данный сегмент рынка высококонкурентен – в нем присутствуют азиатские, европейские и отечественные бренды. Продажи в нем волатильны и во многом зависят от кредитной программы, которую предлагает автодилер. Необходимость субсидирования ставок, инвестирования в маркетинг и ряд других факторов делают стоимость доли на рынке очень высокой для производителя, полагают аналитики.

АВТОВАЗ ТЕРЯЕТ ПУБЛИЧНОСТЬ

Единственный акционер "АвтоВАЗа" — голландская Alliance Rostec Auto B.V. приняла решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от раскрытия информации, а также на Московскую биржу — с заявлением о делистинге акций. Решение было принято единственным акционером 28 февраля, а об инициации процедуры делистинга "АвтоВАЗа" говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в середине февраля. Alliance Rostec Auto B.V. осенью прошлого года в рамках обязательной оферты миноритариям выкупила 13,1% акций "АвтоВАЗа", нарастив свою долю в уставном капитале до 96,6%. Тогда Чемезов говорил, что концерн пойдет на делистинг после выкупа доли миноритариев в рамках обязательной оферты.

Alliance Rostec Auto B.V. — совместное предприятие "Ростеха" и Renault. По итогам второго этапа рекапитализации "АвтоВАЗа" доля холдинговой компании составила 83,5%, а доли Renault и "Ростеха" в ней составили 61,1% и 38,9% соответственно. Председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов говорил, что увеличение доли альянса в капитале "АвтоВАЗа" — логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей, а консолидация 100% акций компании упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода.