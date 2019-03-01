МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Правительство Испании планирует предоставить разрешение на проживание в стране около 400 тысячам британцев в случае Brexit без соглашения с ЕС, сообщает издание Pais.

По информации издания, это одна из мер чрезвычайного плана на случай "жесткого" Brexit, который будет утвержден в пятницу в совете министров.

Отмечается, что текст плана будет распространяться практически на всех британцев, проживающих в Испании. Всем британцам будет необходимо подать заявку до января 2021 года на "удостоверение личности иностранца", которое «даст право на проживание в Испании».

"Если британский парламент скажет, что хочет покинуть ЕС без соглашения, в силу вступит декрет (о чрезвычайных мерах — ред.)", — заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции совета министров. "Основная цель в том, чтобы ни один гражданин не чувствовал себя незащищенным. Британцы, которые живут в Испании, продолжат (жить — ред.) как и раньше, и испанцы, которые живут там, тоже", — отметил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила парламенту способ преодоления кризиса вокруг предлагаемого правительством, но отвергаемого депутатами соглашения об условиях Brexit.

Мэй предложила палате общин провести голосование по предложению правительства 12 марта. Если документ будет в очередной раз отвергнут, парламентарии 13 марта проголосуют по вопросу, хотят ли они осуществить Brexit без «сделки» 29 марта. Если они выскажутся против этого сценария, то палата общин 14 марта сможет проголосовать за краткое, ограниченное продление статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе. На данный момент Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта.