ЛОНДОН, 3 мар — ПРАЙМ. Бизнес-активность Англии является наименьшей с 2013 года, сообщает Рейтер со ссылкой на данные Конфедерации британской индустрии (CBI).

Так, индекс активности частного сектора по итогам февраля составил минус 3%, в то время, как в январе этот показатель равнялся 0%. Отмечается, что уже к маю показатель может упасть до минус 4%. Будут затронуты преимущественно такие сферы, как обслуживание и производство.

Эксперты CBI подчёркивают, что компании вынуждены заморозить инвестиции, а деловые отношения в связи с предстоящим Brexit становятся напряженными. Кроме того, ритейлеры все больше считают правильным не реализовывать продукцию, а копить ее из-за рисков, связанных с таможней после выхода Великобритании из ЕС.

В том случае, если участники парламента Англии не придут к соглашению по Brexit, экономика страны получит долгосрочный ущерб.