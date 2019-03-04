МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Предприятия России по итогам 2018 года произвели 331,783 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 4,31% больше, чем в 2017 году, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.

В частности, производство золота в концентратах выросло более чем в 1,5 раза — до 17,355 тонны против 10,405 тонны годом ранее. Добыча золота недропользователями выросла на 4,05% — до 264,511 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 15,44 тонны (- 6,19%), таким образом, из минерального сырья в 2018 году получено 297,306 тонны (+5,8%) первичного золота. Еще 34,477 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (-6,77%).

Прирост производства золота в 2018 году обеспечили в основном компании: "Полюс" за счет увеличения объемов переработки руды на всех своих ГОКах; Polymetal (достиг высоких показателей производства на кучном выщелачивании на месторождениях Светлое и Биркачан, также в Магаданской области); "Южуралзолото ГК" — за счет успешного завершения внедрения новой технологии для переработки упорных руд на Березняковской ЗИФ, модернизации с увеличением мощности Коммунаровского рудника и Советской ЗИФ.

"Высочайший" в 2018 году вывел на проектные мощности ГОКи на месторождениях Дражное и Угахан, а также увеличил производство на россыпном месторождении Большой Куранах; Nordgold успешно запустил в промышленную эксплуатацию проект на месторождении Гросс. Также заметные результаты получили при разработке коренных месторождений "Селигдар", "Рудник Каральвеем", Trans-Siberian Gold. На россыпных месторождениях — "Сусуманзолото", "Сибзолото", "Ксеньевский прииск". На Камчатке "Сигма" запустила первую очередь Озерновской ЗИФ. А Быстринский ГОК "Норникеля" начал производство товарных золотосодержащих концентратов в Забайкалье.

Также Союз золотопромышленников сообщает, что общее производство серебра в РФ по итогам 2018 года увеличилось на 5,36% в сравнении с 2017 годом — до 1,652 тысячи тонн. В общем объеме 499 тонн (-2,16%) серебра получены добывающими предприятиями; 310 тонн (+41,55%) — при попутном производстве цветных металлов; 532 тонны (-7,64%) — в серебросодержащих концентратах. Еще 311 тонн (+18,25%) — при переработке ломов и отходов.

Добыча и производство в РФ по итогам 2018 года превысили прогноз Союза, который составлял 328 тонн — общее производство золота, в том числе 285 тонны — первичный металл — добыча и попутное извлечение. Прогноз Союза по общему производству серебра был 1600 тонн.