МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в квартальном выражении к середине 2019 года будет соответствовать 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы предполагаем, что уже к середине года инфляция в квартальном выражении будет соответствовать 4%. Статистический эффект высоких цен будет сохраняться, но в целом уже выйдет на траекторию 4% к середине года, и мы надеемся, рассчитываем и проводим политику с тем, чтобы в следующем году это было близко к 4%", — сообщила Набиуллина.

В целом, по ее словам, банковская система РФ функционирует стабильно. За первые месяцы этого года кредиты продолжают расти. "Если говорить без учета валютной переоценки, у нас курс валюты меняется, то кредиты экономики за месяц выросли на 1%. Быстрее растут кредиты физическим лицам – 1,3%", — отметила Набиуллина.

"(Кредиты) юридическим лицам тоже растут – 0,8%, и в целом, конечно, у банковской системы есть и капиталы, и прибыль для того, чтобы финансировать экономику", — сообщила глава регулятора.