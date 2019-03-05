ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Правительство Китая в 2019 году выделит 126,095 миллиарда юаней (18,82 миллиарда долларов) на развитие социальных программ по борьбе с бедностью, говорится в обнародованном во вторник проекте бюджета страны.

"Центральное правительство выделит 126,095 миллиарда юаней для борьбы с бедностью, что на 18,9% выше показателя прошлого года", — говорится в проекте бюджета, распространенном перед началом ежегодной сессии ВСНП.

Власти страны намерены выделить большую часть средств регионам, где уровень бедности крайне высокий, – это ряд районов провинции Сычуань, Юньнань и Ганьсу, а также Тибетский автономный район.