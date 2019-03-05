ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Власти Китая в 2019 году намерены активно наращивать импорт и всячески способствовать интенсификации международной торговли, говорится в плане социально-экономического развития Китая, распространенном во вторник комитетом по реформам на открытии сессии ВСНП.

"Китай намерен в дальнейшем работать над сокращением времени таможенного досмотра и очистки, снижать издержки соблюдения налогового законодательства для импорта и экспорта, предпринимать реальные шаги для содействия облегчению торговых процедур", — говорится в документе, где подчеркивается, что Китай намерен предпринимать активные меры для диверсификации экспортных рынков.

Отмечается, что КНР обеспечит успешное проведение второго импортного EXPO, "расширит импорт передовых технологий и соответствующего оборудования, основных частей и компонентов, энергетических и природных ресурсов, нехватка которых наблюдается в стране, в также продукции агропромышленного комплекса".

"Эти меры помогут в продвижении сбалансированного развития внешней торговли", — говорится в докладе.