ВАШИНГТОН, 7 мая /ПРАЙМ/. Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.

Как отмечает агентство, причиной возврата США к политике поднятия пошлин на китайские товары Лайтхайзер назвал журналистам "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров".

Тем не менее, по словам Лайтхазера, торговые переговоры будут продолжены, и китайская делегация посетит Вашингтон в четверг и пятницу.

"В течение прошлой недели мы наблюдали размывание обязательств со стороны Китая", — сказал Лайтхайзер, добавив, что важные вопросы остаются нерешенными, включая вопрос о том, будут ли сохранены тарифы.

В воскресенье Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник заявил, что делегация Китая готовится к поездке в США для участия в очередном раунде торговых консультаций, несмотря на угрозы Трампа. Предыдущий раунд переговоров США и Китая по торговле прошел в Пекине 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.

Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов. Переговоры все еще продолжаются. США соглашались отложить пошлины на неопределенный срок.