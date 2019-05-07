ПЕКИН, 7 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения торговых переговоров с США, это будет уже 11 раунд консультаций, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Президент США Дональд Трамп на фоне довольно успешных 10 раундов двусторонних торговых переговоров заявил о том, что в пятницу он увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай рассматривает возможность отменить торговые переговоры с США на этой неделе после заявления Трампа. Предыдущий раунд переговоров США и Китая по торговле прошел в Пекине 30 апреля, следующий запланирован на 8 мая в Вашингтоне.

"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для проведения 11 раунда переговоров по торгово-экономическим вопросам", — говорится в сообщении ведомства.