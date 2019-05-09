ПЕКИН, 9 мая — ПРАЙМ. Китай полностью готов к любым действиям США в вопросах пошлин, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары.

"Мы надеемся на то, что американская сторона будет идти навстречу нам, будет учитывать интересы друг друга, посредством сотрудничества и консультаций решать существующие проблемы. Вместе с тем, китайская сторона полностью готова ко всем возможным действиям", — заявил на брифинге Гао Фэн.

После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

Гао Фэн подчеркнул, что поездка китайской делегации в США на очередной раунд консультаций по торговым вопросам демонстрирует ответственный подход и искреннее желание Китая содействовать продвижению переговоров.

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