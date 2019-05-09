ПЕКИН, 9 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай всегда выполняет свои обязательства, комментируя обвинения президента США Дональда Трампа в срыве торговой сделки.

Ранее Трамп заявил, что США вводят пошлины, потому что Китай "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров. Он также сказал, что КНР "не может так делать", и "заплатит" за это. США будут увеличивать пошлины и "не отступят назад", добавил Трамп.

"Китай выполняет свои обещания и это никогда не менялось", — заявил Гао Фэн, комментируя слова Трампа. Он отметил, что пошлины не являются решением проблемы, они могут негативно сказаться на американских компаниях, американских потребителях и всей мировой экономике.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.