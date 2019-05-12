ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Министры сельского хозяйства стран G20 во время прошедшей в эти выходные встречи в японском городе Ниигата выступили за рост производительности сельского хозяйства, сообщила телекомпания NHK.

В принятой по итогам форума декларации страны-участницы выступили за то, чтобы в условиях роста населения Земли, наращивать производительность сельского хозяйства, а также сокращать потери пищевой продукции. Наращивать производительность планируется за счет использования высоких технологий, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Эти меры позволят обеспечить продовольственную стабильность в мире.

"Большое значение имеет то, что мы подтвердили важность обмена знаниями", — сказал перед журналистами после окончания форума министр сельского хозяйства Такамори Ёсикава.

Встреча министров сельского хозяйства стран "двадцатки" проходила в субботу и воскресенье в японском городе Ниигата. В 2019 году Япония принимает у себя саммит "двадцатки" и встречи на уровне министров. Саммит, в котором, как ожидается, примет участие российский президент, пройдет в конце июня в Осаке.