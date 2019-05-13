МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Очередной раунд переговоров США и Китая по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне. Стороны не достигли компромисса на фоне повышения пошлин с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что Китай на переговорах отошел от некоторых прежних позиций, и Вашингтон ожидает, что Пекин проведет изменения в своем законодательстве, чтобы закрепить потенциальные договоренности. В свою очередь, власти КНР заявили, что не могут уступать американцам в принципиальных вопросах, а также пообещали ответные меры. BARRONS: Торговая война США и Китая на самом деле является войной технологий

Переговоры продолжатся, и в зависимости от их результатов США снимут (или нет) ограничения. Пока информации о дальнейших контактах сторон на предмет обсуждения торговых вопросов нет, а данные о возможной двусторонней встрече на полях саммита G20 в Японии лидеров США и КНР не подтверждаются. Тем временем, президент США Дональд Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов.

На эти новости мировые фондовые площадки отреагировали негативно – в понедельник они преимущественно снижались, отыгрывая внешнеторговые риски. В большей степени это коснулось бирж Азиатско-Тихоокеанского региона, которые закрылись спадом на 1-1,3%.

ПОШЛИНЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Опрошенные "Прайм" эксперты в этой связи выразили общее мнение, что торговая война США и Китая входит в новую более жесткую фазу. Ранее предполагалось, что к маю-июню текущего года стороны смогут договориться.

"Однако американская сторона решила ужесточить свою позицию, требуя от КНР слишком серьезных изменений законодательства в короткие сроки, что, по сути, подрывало бы основы китайского управления экономикой. Кроме того, Вашингтон мог войти во вкус давления на собственные корпорации по возвращению производственных мощностей на территорию США", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Bloomberg сообщил, что Трамп якобы поставил дедлайн Китаю — 1 месяц. Непонятно, смогут ли китайцы выполнить требования США, потому что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в недавнем интервью заявил, что между двумя державами есть принципиальные противоречия, а Китай такие вещи просто так не сдает. С другой стороны, Трамп продолжает сыпать заявлениями, что его вполне устроит обложение тарифами всего импорта из Китая", — говорит старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

Значительная часть китайского экспорта – это поставки комплектующих и конечной продукции самих американских компаний. Это означает, что ставки в торговой войне очень высокие, а с 10 мая они стали еще выше, указывают эксперты. По их мнению, сам факт, будет сделка или нет, станет понятен в течение месяца, а конкретных результатов от переговоров можно ждать не раньше осени. Если же Пекин и Вашингтон пойдут по пути дальнейшей эскалации, шансы на сделку и вовсе испарятся.

ЖЕРТВЫ ТОРГОВОГО СПОРА

Эта ситуация не зря ударила по мировым рынкам, хотя, казалось, они уже отыграли "китайскую историю". Ее последствия, по мнению экспертов, могут быть очень серьезными. Первым пострадает Китай, как ориентированная на экспорт страна. Не исключена волна корпоративных дефолтов и замедления экономики. Но и США не останутся в стороне.

Возобновление "торговых войн" может негативно отразиться на темпах экономического роста в обеих странах за счет роста связанных с торговыми барьерами "невосполнимых потерь" в экономике, а также за счет влияния неопределенности на деловую активность, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. По его мнению, спасти ситуацию может заключение соглашение с отменой хотя бы части взаимных пошлин в течение месяца.

"В случае затягивания спора, можно ожидать дальнейшего ухудшения прогнозов в отношении темпов глобального экономического роста (на США и КНР в сумме приходится не менее 30% мирового ВВП)", — напомнил он.

Мировая экономика слишком взаимосвязана, и разрушения мировой торговли чувствуют повсюду. "Достаточно посмотреть на реакцию акций компаний, которые зависят от экспорта в Китай. Бумаги таких компаний, как Caterpillar, Boeing, 3M явно не на волне подъема", — отметил Кочетков. Ухудшаются экономические показатели еврозоны, азиатских стран, да и в США уже нет столь уверенного роста.

Эскалация приведет к падению торгового оборота, последует замедление глобальной экономики, возможно, разрушатся производственные цепочки.

"В фокусе американских тарифов — телекомы, оборудование связи, электроника, полупроводники. Осложнение доступа этих товаров в США означает, что китайская продукция найдет сбыт в других регионах, другое дело, как те воспользуются этим шансом", — сказал Ананьев.

РОССИЯ: ШАГ ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД

Что касается России, то напрямую торговый спор нас не касается. Отдельные отрасли могут даже выиграть от конфликта США и КНР. В частности, растет экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай, увеличиваются поставки других сырьевых ресурсов, да и определенных статей технологичного экспорта. Вполне вероятна активизация по линии сотрудничества в области авиации. Соответственно, чем дольше РФ стоит вне торгового конфликта, тем меньше урона и больше выгод она может получить, уверен Кочетков.

Но, конечно, избежать негатива полностью не удастся. Как только в глобальной экономике начинаются неурядицы, инвесторы из ненадежных активов, каковым является и Россия, уходят в надежные. Это, главным образом, США. Такая тактика обваливает котировки российских активов, прежде всего, валюты.

"Так что мы ждем (и уже видим) падение курса рубля. Конечно, здесь есть и влияние ЦБ РФ, который скупает валюту усиленными темпами. Доллар к рублю уже вырвался выше скользящих средних (50 и 200 дней), это серьезный уровень, и ослабление рубля, с технической точки зрения, скорее, продолжится", — полагает Ананьев.

По словам Старцева, эскалация "торговых войн" подразумевает возможность замедления роста агрегированного спроса на продукцию российских экспортеров. Поэтому, несмотря на то, что напрямую спор Вашингтона и Пекина нас не касается, опосредованно мы можем получить замедление экспорта. Если к этому присоединится и спад мировой экономики, возможно снижение интереса к энергоносителям – основному товару российского экспорта, а это уже грозит РФ далеко идущими последствиями.