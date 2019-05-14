ПЕКИН, 14 мая — Dow Jones. Пекин призвал Всемирную торговую организацию усилить внимание к "определенному члену" организации, принимающему протекционистские меры в обход ВТО и в нарушение ее правил.

"Определенный член организации принял односторонние меры, подняв барьеры в торговле и наложив импортные пошлины самовольно и без разрешения ВТО", — сказано в предложении Китая по реформированию ВТО, направленном в организацию в понедельник.

Документ, в котором не упоминаются США, направлен в то время, когда двусторонние переговоры между Пекином и Вашингтоном, которые должны были разрешить торговый конфликт, зашли в тупик. В предложении, опубликованном во вторник на сайте Министерства торговли Китая, также содержится призыв усилить роль механизма разрешения споров и ограничить злоупотребления наложением пошлин под предлогом соблюдения интересов национальной безопасности.

"Члены ВТО, интересы которых были нарушены, должны иметь право принять быстрые и эффективные меры для сохранения баланса их прав и обязанностей в рамках ВТО", — сказано в документе.

В Пекине заявили, что это предложение направлено с целью поддержки обсуждения реформирования ВТО. "Китай поддерживает необходимое реформирование ВТО с целью преодоления ее экзистенциального кризиса, повышения ее авторитета и эффективности, а также усиления ее востребованности в деле управления мировой экономикой", — сказано в документе.

Ранее во вторник министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что торговые переговоры – не дорога с односторонним движением, они должны быть основаны на равенстве и взаимоуважении. "Нельзя ожидать, что одна из сторон будет лишь принимать требования другой стороны", — сказал Ван.

Это заявление он сделал во время встречи со своим российским коллегой.

Ранее президент Дональд Трамп обвинил ВТО в неспособности обеспечить справедливую торговлю и пригрозил выходом США из нее, если организация не улучшит свою работу.

На прошлой неделе США повысили пошлины на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов до 25% с 10%. В понедельник Пекин ответил на это планами повышения пошлин на американские товары стоимостью 60 млрд долларов, а Вашингтон заявил о намерении ввести пошлину в размере 25% на другие товары из Китая на 300 млрд долларов уже этим летом.

— Автор Liyan Qi, liyan.qi@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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