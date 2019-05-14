МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в апреле в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 2%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении инфляция составила 1%.

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в апреле в годовом выражении составила 2,1%, в месячном — 1%. Оба показателя также совпали с экспертными прогнозами и предварительной оценкой.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.