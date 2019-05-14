МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Торговые баталии Вашингтона и Пекина — это не война России, Москва заинтересована выстраивать отношения с обеими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вашингтон и Пекин могут вести эти торговые войны, но это не наша война. Россия заинтересована в выстраивании самостоятельных отношений, как с Китаем, так и с Соединенными Штатами", — сказал Песков.

Он пояснил, что в Кремле не склонны преувеличивать последствия для России от торговой войны США и Китая, экономика страны достаточно устойчива.

"Вместе с тем, не стоит и преувеличивать такие последствия для нашей страны. Все-таки экономика у нас сейчас, скажем так, с точки зрения базисных, основных параметров развивается достаточно устойчиво. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но достаточно устойчиво", — пояснил пресс-секретарь.

По его словам, результаты предпринимаемых мер по стабилизации экономики видны. Стабилизирующее воздействие мер правительства налицо.

Что касается мирового финансового климата, то Песков отметил, что торговая война США и Китая не может не иметь последствий со знаком минус.

"Безусловно, торговая война между США и Китаем не может не иметь последствия для общего экономического, для всемирного экономического климата. Безусловно, скорее это последствия со знаком минус, чем со знаком плюс", — подытожил он.