МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Минфин России подготовил проект президентского указа, согласно которому федеральный министр финансов больше не будет согласовывать с губернаторами кандидатов на должности глав территориальных казначейств. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

"Проект указа подготовлен в целях исключения возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении Федеральным казначейством функций финансово-бюджетного надзора в отношении проверяемых (инспектируемых) объектов контроля субъектов Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

В связи с этим проект предлагает уточнить список федеральных ведомств, для которых упраздняется процедура согласования с главой региона кандидатов на должность руководителя территориального органа.