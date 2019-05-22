БРЮССЕЛЬ, 22 мая – ПРАЙМ. Стартующие в ЕС 23 мая выборы в ЕП станут уравнением со множеством неизвестных не только из-за обострившейся политической борьбы и прогнозов о появлении в его составе новых сил, но также из-за грядущих после кампании дебатов о преемнике Жана-Клода Юнкера на посту главы ЕК: им может стать политик из списка "системных" кандидатов, выдвинутых крупными партиями, или даже "закулисных" кандидатур, поддерживаемых отдельными странами, но ни один из наиболее вероятных сменщиков не поддержит отмену санкций против РФ.

НЕ ВСЯКИЙ БАВАРЕЦ ЛЮБИТ ПОТОК

Глава Еврокомиссии, основного исполнительного органа ЕС с правом законодательной инициативы, не избирается напрямую европейскими гражданами, однако именно результаты выборов в ЕП, которые пройдут 23-26 мая, окажут влияние на выбор и согласование будущей кандидатуры. На высокий пост претендуют политики, выдвинутые в качестве "ведущего кандидата" (spitzenkandidat) представленными в ЕП панъевропейскими партиями. Та политическая сила, которая получает наилучший результат в ЕП, получает и наибольшие шансы провести своего кандидата. Окончательно преемник утверждается после голосования лидерами стран ЕС в Евросовете – это должно произойти в июне — и одобрения всем составом ЕП.

Пока наиболее вероятным среди официально выдвинутых партиями шести потенциальных преемников называют кандидата от ведущей в ЕС "Европейской народной партии" баварца Манфреда Вебера, который выступает против строительства "Северного потока-2" и отмены антироссийских санкций.

Однако автоматического назначения нового главы ЕК не произойдет, далеко не все страны довольны сложившейся системой отбора. Не исключено, что при согласовании в игру из запасной колоды может быть вброшен "туз", например, в лице переговорщика по Brexit Мишеля Барнье, который не подтверждал, но и не отрицал категорически свой интерес к ЕК. Периодически в прессе обсуждается кандидатура канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако практических предпосылок к этому пока нет.

О сложности предстоящих дискуссий РИА Новости заявляли источники "на полях" саммита ЕС в Сибиу. По их оценкам, есть опасения, что процедуры формирования и согласования нового состава ЕК могут потребовать больше времени, чем обычно. ЕК должна быть полностью сформирована к 1 ноября, а это значит, что одобрение со стороны ЕП должно быть получено в октябре, и к этому сроку все кандидаты на посты еврокомиссаров должны также пройти через процедуры в ЕП. Дополнительную остроту дискуссиям может придать возможное усиление позиций в ЕП оппозиционных по отношению к политическому мейнстриму партий националистического толка.

Сумятицу вносит и не состоявшийся до сих пор Brexit: участие Британии в выборах оставляет пока открытым вопрос, когда будут перераспределены мандаты в парламенте и ЕК, учитывая, что Brexit может наступить и 31 октября. Число европарламентариев после Brexit будет сокращено до 705. Но если Лондон все еще будет в ЕС по состоянию на 2 июля, то нынешний состав (751) останется до выхода.

ПЕСТРАЯ ПАЛИТРА РАЗМЫТОЙ КАРТИНЫ

Последние прогнозы прочат партии Юнкера, выдвинувшей в преемники Вебера, самый большой результат — от 169 до 180 мандатов, что все равно меньше нынешней доли (29%). Для формирования большинства, а это минимум 376 мандатов, если считать состав до Brexit, понадобится коалиция с социал-демократами, второй по величине фракцией, которая может претендовать на 146-152 кресел, что тоже меньше, чем сейчас (около 25%). От Альянса социал-демократов за пост главы ЕК борется его нынешний заместитель, голландец Франс Тиммерманс.

Но далее в игру вступает фактор неожиданности: за право третьего места могут побороться объединившиеся со сторонниками президента Франции Эммануэля Макрона либералы, которым прогнозируют увеличение присутствия до 76-109 мандатов, и сторонники "альянса Сальвини" ("Европейский альянс народов и наций"), в том числе выходцы из нынешней фракции "Европа наций и свободы". Они могут увеличить свое присутствие на 20-30 мандатов (до 62-82). Политики из этого движения выступают за усиление национальных суверенитетов, налаживание отношений с РФ и снятие санкций.

В составе парламента есть еще одна фракция "евроскептиков" — "Европа свободы и прямой демократии", где тон задавали британские депутаты. Их численность может сократиться примерно в полтора раза из-за Brexit, до 45-49 депутатов, однако с учетом поддержки движения "Пять звезд" и "Партии Brexit" даже этого числа хватит, чтобы в случае альянса с Сальвини перевесить либералов-"макронистов". Националистам в затылок дышит фракция "Европейских консерваторов и реформистов", которые выступают за баланс между национальными и европейскими компетенциями.

Свое слово должны также сказать "зеленые", различные "левые", которые в совокупности могут перетянуть на себя более сотни мандатов. Спутать карты могут новые и неопределившиеся депутаты, которых, по прогнозу Politico, может стать в два раза больше. Таким образом, пестрый состав нового парламента может усложнить формирование новых фракций и коалиций. Парламентские правила требуют, чтобы фракция насчитывала не менее 25 членов и представляла не менее четверти стран ЕС.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Система выдвижения "ведущих кандидатов" формально призвана "приблизить" главу ЕК к избирателям и воспроизвести в европейском политическом ландшафте традицию праймериз.

Среди официальных кандидатов — бельгийский профсоюзный деятель испанского происхождения Нико Куэ, представляющий "Европейских левых", немецкий политик Ска Келлер от "Европейской партии Зеленых", чешский политик Ян Захрадил от "Альянса консерваторов и реформистов в Европе", датский политик, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрета Вестагер от "Альянса либералов и демократов за Европу", а также политик из Баварии от ведущей в ЕС "Европейской народной партии" Манфред Вебер и зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс от "Партии европейских социалистов". Маттео Сальвини проявлял интерес к тому, чтобы стать "ведущим кандидатом", но в дебатах в этом качестве не участвовал.

Отслуживший в армии инженер по образованию Вебер представляет на выборах политическую семью правоцентристов и христианских-демократов. Он не скрывает, что является сторонником сохранения санкций против РФ, выступает за снижение "энергетической независимости" от РФ и, несмотря на официальную позицию Германии, занимает твердую позицию против проекта "Северный поток-2". Он также выступал за создание в ЕС европейского "аналога ФБР", высказывался против вступления Турции в ЕС, и даже предлагал подумать о проекте европейской системы ПРО, в которой могла бы принять участие Украина.

Вторым в очереди за пост Юнкера стоит Тиммерманс, уроженец Маастрихта, бывший глава МИД Нидерландов, который в начале 1990-х годов работал в посольстве в Москве, а впоследствии участвовал в переговорах с российскими высокопоставленными делегациями. Он же представлял Нидерланды в рамках расследования катастрофы MH-17. Тиммерманс высказывался против снятия санкций с РФ, а в ходе дебатов призывал страны ЕС объединиться, чтобы противостоять возможному "диктату" со стороны РФ и США. По его мнению, нынешний президент США хочет ослабить Европу, и это представляет опасность.

Альянс либералов и демократов за Европу выдвинул на выборы команду политиков, которые баллотируются на высшие должности в Брюсселе, среди них евродепутат и экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт, а также еврокомиссар по вопросам конкуренции, экс-министр экономики и внутренних дел Дании Маргрета Вестагер. Именно она представляла движение на ключевых теледебатах 15 мая. Как и свои конкуренты, она выступает за сохранение санкций против РФ. Вестагер известна тем, что оштрафовала Google на рекордные 4,34 млрд евро и заявляла, что "налоговый рай – это когда компании платят налоги". Свой первый министерский пост в Дании она заняла в 29 лет, а сейчас заслужила от самого Дональда Трампа прозвище "налоговая дама" ЕС.

За снятие санкций в рамках этой кампании выступают Сальвини, по иронии ставший убежденным евроскептиком после избрания в ЕП в 2004 году, а также кандидат от "Европейских левых", словенский политик Виолета Томич, которая была известной в своей стране телеведущей. Но ее шансы на пост главы ЕК минимальны. Однако внешняя политика и санкции не входят в список главных тем предвыборной кампании: как показали дебаты, избирателей больше волнуют внутренние проблемы ЕС, миграция, налоги, безработица, социальные права, а также климат.