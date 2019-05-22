Финальный ориентир доходности евробондов НЛМК на $500 млн - 4,7-4,8%
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. НЛМК установил финальный ориентир доходности по семилетним еврооблигациям объемом 500 миллионов долларов в диапазоне 4,7-4,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, спрос на бумаги превышает 1,7 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в мае 2026 года составлял 5-5,125% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до около 4,875% годовых.
Компания с 16 мая проводила в городах США, а также в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций.
Организаторами выступают J.P. Morgan, Societe Generale, ING и Unicredit.
https://1prime.ru/state_regulation/20190522/830000485.html