БРЮССЕЛЬ, 22 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Переговоры еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по торговым вопросам в Париже были конструктивными, рассказал РИА Новости источник в ЕК.

Совет стран Евросоюза в апреле разрешил Еврокомиссии начать переговоры с США по договору о снятии пошлин на определенный круг промышленных товаров, одобрив соответствующий мандат.

"Это была первая возможность встречи с господином Лайтхайзером после того, как ЕС одобрил мандаты для начала переговоров с США. Встреча была короткой, но конструктивной", — сказал собеседник агентства.

На встрече, по его словам, обсуждался достигнутый к настоящему моменту прогресс в деятельности рабочей группы ЕС и США по торговым вопросам, созданной в рамках договорённостей ЕС и США в сфере торговли от июля прошлого года.

"Еврокомиссар Мальмстрем напомнила, что ЕС готов начать как можно скорее переговоры об ограниченном торговом соглашении" с США, добавил он.

При этом, как сообщило агентство Рейтер, Мальмстрем заявила, что не думает, что США готовы начать с Евросоюзом торговые переговоры по пошлинам на промтовары. Мальмстрем не уточнила, что именно мешает Вашингтону приступить к обсуждению пошлин.