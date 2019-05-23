МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об исполнении федерального бюджета за 2018 год, а также о внесении изменений в бюджет на 2019-2021 годы, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство обсудит изменения в закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

В среду Госдума приняла во втором чтении законопроект, допускающий до 2025 года перераспределение средств на реализацию национальных проектов, а также на национальный комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет РФ на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП. Согласно документу, доходы бюджета увеличены на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов. Одновременно объем расходов увеличился на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей. В результате профицит бюджета составил 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей.