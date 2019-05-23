МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за самовольное строительство, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"Законопроектом предлагается уточнить положения части 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, распространив её санкции не только за строительство и реконструкцию объектов капитального строительства без соответствующего разрешения, но и за строительство и реконструкцию, которые приводят к нарушению установленных предельных параметров", — говорится в сообщении пресс-службы.

Поправками предлагается исключить из законопроекта положения, которые предусматривают ответственность за неисполнение в установленный срок решения о сносе самовольной постройки или о её приведении к установленным требованиям, вынесенным судом или органом местного самоуправления.

Это изменение исключает возможность при одном нарушении, связанном с неисполнением решения о сносе самовольной постройки, применить к нарушителю несколько мер ответственности, говорится в сообщении.

Проект поправок к законопроекту рассмотрен и одобрен 20 мая на заседании правительственной комиссии.