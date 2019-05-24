МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в апреле в годовом выражении поднялись на 0,9% после роста на 0,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в стране в апреле выросли на 0,1% после нулевой динамики в марте.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в апреле увеличились на 0,9% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в апреле поднялись на 0,1%.