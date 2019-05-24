БРИТАНИЯ ЛИШИЛАСЬ ПРЕМЬЕРА

В пятницу премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit. Это означает, что она должна покинуть и пост премьера страны. Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид. До тех пор, пока не будет избран новый лидер, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй, по всей видимости, останется временным исполняющим обязанности премьера.

Эксперты считают, что этот пост получит сторонник более жесткого, чем предполагало выработанное Мэй соглашение, Brexit. Среди ключевых вопросов, ответы на которые придется искать следующему премьер-министру Великобритании, находится вопрос о необходимости осуществления Brexit 31 октября без сделки, а также проблема поиска выхода из сложившегося политического тупика посредством проведения всеобщих выборов. Британский фунт при этом в преддверии заявления Мэй падал против доллара, так как трейдеры опасаются возможного экономического шока, который может повлечь за собой жесткий Brexit. Внеочередные выборы также могут завершиться победой Лейбористской партии.

ОШИБКИ РОССТАТА

Немало шума на этой неделе наделали новые данные Росстата по промпроизводству – в среду ведомство сообщило о его росте в апреле на 4,9%, а в четверг отозвало свою оценку из-за обнаруженной ошибки. Согласно уточненным данным, российская промышленность за отчетный месяц выросла на 4,6% в годовом выражении. Уточнение Росстат объяснил обнаружением ошибки в данных от одного из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе. Как оказалось, рост добычи природного газа в РФ в апреле составил 2,6%, а нефти и конденсата — 2,5% вместо опубликованных накануне впечатляющих цифр в 16% и 7,4% соответственно. Ведомство сообщило о проведении служебного расследования в связи с этой ситуацией.

По словам его главы Павла Малкова, если эта ошибка лежит за пределами контроля Росстата, то необходима дополнительная настройка формата работы. Если же выяснится, что здесь есть вина сотрудников, то будут применены взыскания. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал ошибку недопустимой, подчеркнув, что главной задачей Росстата является качество данных. Возможно, ошибки произрастают и из отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанности с Росстата внимательно проверять все данные, добавил министр. При этом он подчеркнул, что оргвыводы по этой ситуации должно делать ведомство.

БОЙКОТ HUAWEI

Министерство торговли США внесло китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список. Это перекрыло ему путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. В начале этой недели Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. Этому примеру последовал ряд других западных компаний, а также японских. Британские мобильные операторы приостановили прием предзаказов на телефоны 5G от Huawei.

В китайской компании заверяют, что бойкот не помешает их бизнесу, в частности, развитию сетей 5G. Однако эта новость стала одной из причин общего падения бирж и нефти, поскольку инвесторы опасаются ухудшения торгового конфликта между США и КНР. Позже США одобрили временные разрешения на ведение бизнеса с Huawei, чтобы поддерживать имеющиеся сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. Трамп допустил, что вопрос Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения с Китаем. Многие эксперты увязывают эти темы и считают атаку на китайского IT-гиганта частью американской политики в "торговой войне" с КНР. По их мнению, все будет зависеть от уступчивости китайской стороны. Та уже заявила, что на принципиальные уступки не пойдет, но все будет зависеть от хода переговоров. Эксперты призывают россиян не паниковать из-за ограничений Google для Huawei

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЗЕЛЕНСКОГО

Сразу после инаугурации в понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Депутаты уже начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд страны относительно законности указа. Кроме того, Зеленский провел несколько кадровых перестановок в администрации. Так, секретарем СНБО Украины назначен экс-министр финансов Александр Данилюк. Кроме этого, новый президент выступил с идеей провести всенародный референдум по поводу целесообразности переговоров с Россией. Идею резко раскритиковали украинские политики и общественные деятели – по их мнению, Зеленскому не стоит снимать с себя ответственность за столь принципиальное решение. Позже он уточнил, что речь идет об опросе, а потом и вовсе появилась новость, что Зеленский против переговоров с РФ.

На фоне этой противоречивой информации в Киев прибыли миссия МВФ, которая должна решить вопрос об очередном транше. Зеленский встретится с чиновниками фонда на следующей неделе, однако в кабмине уже сообщили, что МВФ больше не требует повысить цену на газ. Страна рассчитывает, что получит очередной транш в июне. При этом ведутся дискуссии о том, следует ли настаивать на пересмотре программы помощи от МВФ. Параллельно на сайте президента Украины появилась петиция об отставке Зеленского, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Но в четверг там же появилась новая петиция – об аннулировании первой, она уже набрала более 5 тысяч голосов.

БЕНЗИНОВАЯ ПАНИКА

На этой неделе вновь всколыхнулась ситуация вокруг цен на бензин. Сразу два отраслевых союза – Российский топливный союз и Независимый топливный союз обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо. НТС констатирует, что ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года – бензин и дизель в оптовом звене дорожают. Среди основных причин резкого роста цен РТС называет сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне роста спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт. Оба союза отмечают недостаточную эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учет текущих оптовых цен и предлагают от него отказаться.

Козак прокомментировал письма отраслевиков – по его словам, биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, правительство мониторит ситуацию, и тревога преждевременна. По данным Росстата, за последнюю неделю бензин в розничном звене подорожал на 2 копейки. По мнению экспертов, резкого роста цен сейчас действительно ждать не стоит. В прошлом году ситуация принципиально отличалась. Тогда в апреле-мае был рост цен, связанный с подорожанием нефти при одновременном снижении рубля. Сейчас ничего подобного нет, нефть растет умеренными темпами и ценовое давление сравнительно невелико. В целом цены на топливо по году вырастут в рамках инфляции, что вполне предсказуемо и логично.

САУДИТЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СПГ ИЗ РОССИИ

В четверг стало известно, что саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2". По данным СМИ, сделки, которую стороны обсуждали более полутора лет, больше нет, потому что "Новатэк" отдал обсуждавшуюся долю иностранного участия Китаю. Сейчас иностранцам в лице французской Total принадлежит 10% в проекте, в конце апреля "Новатэк" подписал с китайскими CNOOC и CNODC обязывающие соглашения об их вхождении в проект с долями участия по 10%. Ранее компания сообщала, что общая доля иностранного участия в "Арктик СПГ-2" не превысит 40%. Кроме того, Aramco не устраивают предполагаемые условия сделки и возможные санкционные риски.

Эксперты, однако, полагают, что санкционные риски волнуют саудитов в последнюю очередь. Санкции — последние распространяются только на американские компании и не помешали войти в проект Total. Возможно, это было политическое решение, принятое в ходе переговоров между двумя странами. Параллельно Saudi Aramco сообщила, что подписала 20-летнее соглашение о покупке СПГ у экспортного терминала в Техасе, а также намерена купить 25% акций строящегося крупнейшего порта для экспорта СПГ из США. По мнению экспертов, дружба с США и решения по "Новатэку" связаны между собой – не исключено, что саудиты намерены входить на газовый рынок Европы не с российским, а с американским СПГ. Впрочем, не исключено, что переговоры с "Новатэком" еще могут возобновиться. Новый газовый расклад. Саудитам больше не нужен российский СПГ

ТУ-134: НА ПЕНСИЮ РАНО

На этой неделе по сообщениям СМИ последний полет совершил легендарный Ту-134, который эксплуатировался с 1967 года. Самолет авиакомпании "Алроса" совершил заключительный рейс из Иркутска в Мирный, на нем летели 70 человек. Воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. Теперь самолет будет передан в музей авиации Новосибирска. В свою очередь, информацию о последнем полете опровергли в Роскосмосе. "Сообщения не соответствуют действительности. Госкорпорация "Роскосмос", как и ряд других министерств и ведомств России, продолжают эксплуатацию самолетов Ту-134. В частности, полеты на Ту-134 осуществляются в интересах предприятий ракетно-космической отрасли", — говорится в сообщении.

Длительная эксплуатация самолета Ту-134 была связана, в том числе, с тем, что он был способен приземляться на аэродромы с плохим состоянием покрытия, говорят эксперты. Данный самолёт был оснащен мощным шасси с двухосными тележками. Сейчас на самолетах такой и даже заметно большей размерности основные стойки шасси одноосные, что требует лучшего покрытия. В тех случаях когда авиакомпании опасались за состояние самолетов иностранного производства и предпочитали не выполнять полеты на них на разбитые полосы, Ту-134 остался едва ли не единственной возможностью без угрозы после пары посадок отправить шасси на ремонт обслуживать такие аэродромы, указывают они.

АНТИПИНСКИЙ НПЗ ДОСТАЛСЯ СБЕРБАНКУ

Группа Сбербанк получила право собственности на 100% акций материнской компании Антипинского НПЗ. Банк сообщает, что принял решение о досрочном взыскании задолженности НПЗ и обращении взыскания на обеспечение, имеющееся в распоряжении банка. В понедельник предприятие сообщило, что направило в суд заявление о банкротстве. Причиной этого завод считает ограничения, инициированные VTB Commodities Trading. В их числе НПЗ назвал прекращение предоставления авансов для закупки нефтепродуктов рядом трейдеров, включая "дочку" ВТБ, а также аресты активов завода по инициативе компании в Лондонском суде и попытки ареста активов на территории России. В свою очередь, ВТБ опроверг причастность своего подразделения к банкротству предприятия.

Как отмечается, Сбербанк продолжит работу по взысканию задолженности с должников, поручителей и залогодателей с использованием всех возможностей, предусмотренных законом. До конца июня банк планирует утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении завода. СМИ сообщали, что Сбербанк не собирается владеть активом и намерен его продать, основным претендентом является азербайджанская Socar. Если сделка не состоится, Сбербанк может рассмотреть передачу Антипинского НПЗ "Сафмару" Михаила Гуцериева в качестве "резервного варианта".