МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет пост главы правительства, а также должность лидера Консервативной партии 7 июня. Предложенный ею "мягкий" Brexit не находит поддержи среди парламентариев, поэтому, по ее словам, у нее нет другого выхода.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня и займет около полутора месяцев. Пока не будет избран новый лидер, Мэй останется главой кабмина. Нового премьера Великобритания получит либо непосредственно перед летними парламентскими каникулами, которые начнутся в конце июля, либо уже после них – в сентябре.

Отставка Мэй не кажется удивительной: она сама об этом неоднократно говорила, об этом писали британские СМИ, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Европейским политикам, как континентальным, так и британским, надоели бесконечные переговоры по выходу Великобритании из ЕС без каких-либо конкретных действий. На этом фоне ситуация может стать непредсказуемой: Мэй может поставить условие перед отставкой – принять ее вариант Brexit.

Может случиться и так, что ЕС, уставший ждать, в одностороннем порядке исключит Британию из Союза без каких-либо договоренностей. Не исключено также, что британцы назначат новый референдум.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ BREXIT

На фоне отставки премьера судьба Brexit остается неизвестной. Установленный Евросоюзом дедлайн для выхода Великобритании — 31 октября.

Объявление об отставке не стало большой неожиданностью для рынка, еще в середине текущей недели некоторые британские СМИ писали об этом, говорит аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина. По ее словам, неудачи в переговорном процессе и затягивание выхода Великобритании из ЕС подготовили фундамент для отставки премьера. Тема Brexit довлеет над британской экономикой уже почти три года, а план Мэй по выходу был трижды отклонен в парламенте. Вопрос Brexit остается открытым.

"Никто из возможных преемников не готов отказаться от идеи выхода Великобритании из ЕС, однако новые кандидаты, скорее всего, столкнуться с теми же проблемами, которые были актуальны для кабинета Терезы Мэй. С другой стороны, в ЕС не готовы в очередной раз возвращаться к переговорам", — отмечает она.

По словам Шишкиной, в обозримом будущем будет принято решение об очередной отсрочке Brexit. При этом из-за позиции ЕС наиболее вероятным сценарием пока выглядит выход без сделки, считает эксперт.

Британия так долго мучается с вариантами Brexit, что тема уже изрядно надоела как континентальным европейским политикам, так и британским, говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. Конкретного решения за несколько лет страна так и не смогла представить. Складывается ощущение, что сам процесс выхода британцам нравится гораздо больше, чем конечный результат. В складывающихся условиях Мэй уже не раз говорила, что уйдет с поста премьера, если не будет принят ее вариант сделки с Брюсселем.

"Теперь Brexit буксует, и не исключен любой вариант развития событий", — полагает эксперт.

По его словам, не исключены как "жесткий" Brexit, так как замучившийся ЕС просто исключит страну из своих рядов, так и новый референдум среди британцев, которые могут изменить свое мнение и вообще остановить выход из Союза.

Мэй уйдет в отставку не просто так, это не в ее стиле политической борьбы, считает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Она будет уходить, ставя условием принятие ее варианта сделки с Брюсселем, или так называемый "мягкий" выход из ЕС", — полагает он.

"Мягкий" Brexit не слишком выгоден Великобритании, но он гораздо лучше "жесткого" варианта выхода, при котором обнуляются все соглашения с европейскими компаниями, а ВВП страны теряет до 10% в результате разрыва множества договоренностей как на правительственном уровне, так и на уровне бизнеса, перечисляет Антонов.

ПЕРИПЕТИИ ФУНТА И ФОНДОВОГО РЫНКА

Фунт в моменте отреагировал снижением к психологической отметке 1,2600 доллара на фоне политической неразберихи в Великобритании из-за кризиса вокруг Brexit, говорит Шишкина. Однако более серьезным испытанием для британской валюты может выступить стресс-сценарий выхода без сделки, предупреждает она.

Тренд на падение курса британского фунта сохранится, через год-два курс может дойти до паритета с долларом, полагает Антонов. Курс евро к фунту будет расти, тоже стремясь сначала к отметке 0,95, а затем и к паритету.

Коренев отмечает, что до сих пор фунт вяло реагировал на новости по Brexit, так как инвесторы перестали ждать каких-либо реальных действий. Если ситуация будет развиваться в том же ключе, что и ранее, то все останется на тех же уровнях. Новый референдум приведет к слабо негативной реакции фунта. Однако если дело дойдет до "жесткого" выхода, он, безусловно, ударит по фунту, так как для Британии – это очень невыгодный вариант. Аналогичные движения произойдут и на фондовом рынке.

По мнению Антонова, индекс FTSE 100 начнет корректироваться одновременно с американскими фондовыми индексами, но не раньше, все инвесторы смотрят на компании США и ждут, когда начнется коррекция, которая потом перекинется на все площадки.

Эксперт считает, что неспособность Великобритании договориться о выходе из ЕС на выгодных для себя условиях создает угрозу для экономики страны, нарастающие внутриполитические противоречия тоже пугают инвесторов, а настроения в обществе не позволяют развернуть процесс выхода в обратную сторону: слишком силен популизм среди граждан и представляющих их интересы политиков.

"Разрыв экономических связей с ЕС – это большая потеря для Британии", — резюмирует Коренев.