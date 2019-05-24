МОСКВА, 24 мая /ПРАЙМ/. Заместитель министра экономического развития Петр Засельский стал лидером по доходам среди руководителей Минэкономразвития РФ, всего он задекларировал 250,151 миллиона рублей, следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Засельский занимает пост замминистра экономического развития с декабря прошлого года, до этого он работал управляющим московским филиалом и зампредом правления Совкомбанка.

Как следует из документа, в собственности замминистра две квартиры площадью 283,6 квадратных метра и 168,9 квадратных метра, а также недостроенный жилой дом (186,4 квадратных метра). Замминистра также владеет тремя машинами Mercedes-Benz и одним автомобилем Toyota. Доходы его супруги, согласно декларации, составили 185,3 миллиона рублей.

Среди заместителей министра следом за Засельским по объему задекларированного дохода идут Савва Шипов и Михаил Расстригин, заработавшие за год 10,726 миллиона рублей и 10,722 миллиона рублей соответственно.

Следом за ними — заместитель министра-руководитель Росреестра Виктория Абрамченко с доходом в 10,581 миллиона рублей, Азер Талыбов (10,388 миллиона рублей), Илья Торосов (8,988 миллиона рублей), Сергей Галкин (8,822 миллиона рублей), Вадим Живулин (8,643 миллиона рублей) и Сергей Назаров (8,431 миллиона рублей). Наименьшие доходы среди заместителей министра задекларировали Оксана Тарасенко (6,56 миллиона рублей) и Тимур Максимов (4,667 миллиона рублей).

Как сообщалось, доход главы Минэкономразвития Максима Орешкина за 2018 год составил 21,569 миллиона рублей.