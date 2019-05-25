МЕХИКО, 25 мая — ПРАЙМ. Россия готова представить конкретные предложения, чтобы решить вопрос об антидемпинговом расследовании по продукции черной металлургии с Мексикой, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы обратили внимание мексиканских коллег, с нашей точки зрения, на сложно объяснимую ситуацию с продолжающимся антидемпинговым расследованием в отношении российской продукции черной металлургии. У нас есть конкретные предложения, что предпринять, мы будем и далее этим заниматься", — сказал Рябков по итогам своего визита в Мехико.

Он напомнил, что несколько лет назад мексиканцы признали рыночный статус российской экономики. "Тем не менее, со ссылкой на якобы нерыночные методы управления предприятиями черной металлургии, эта процедура продолжает действовать", — подчеркнул замминистра.

Еще в 2015 году минэкономики Мексики сообщило, что изучает ситуацию с продлением или отменой компенсационной квоты на поставки листовой стали из России, Украины и Румынии. До этого действие компенсационных квот на этот вид продукции из России было продлено в 2012 году на период до конца сентября 2015 года. Размер компенсационной квоты составляло 36,8% от стоимости продукции для поставок из России и 60,1% — из Украины. Ограничений на объемы поставок листовой стали в Мексику нет, но импортер должен платить компенсационную квоту в бюджет страны.