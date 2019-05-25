МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Посол США в России Джон Хантсман подтвердил РИА Новости, что не собирается в этом году принимать участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

"Решение за отдельными (американскими — ред.) компаниями. Но я не буду принимать участие, меня там не будет",- сказал Хантсман, отвечая на вопрос, повлияло ли решение об изменении меры пресечения для Майкла Калви на его ранее озвученное намерение не принимать участие в ПМЭФ-2019.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.