РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — ПРАЙМ. Количество туристов, которые посетят Ростовскую область в 2024 году, может превысить 1,5 миллиона человек, что на 15% больше, чем приехало в регион в минувшем году с учетом чемпионата мира по футболу, сообщил в интервью РИА Новости первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По его информации, турпоток в Ростовскую область в 2011 году составил 900 тысяч человек, в 2018 году – 1,3 миллиона, из которых более 190 тысяч человек посетило регион в период проведения чемпионата мира по футболу.

"Планируем, что за счет развития туристической сферы, к 2024 году мы перешагнем планку в 1,5 миллиона туристов, которые приедут в область", — сказал Гуськов. Достичь показателя планируется за счет развития инфраструктуры, благоустройства территорий, увеличения производства ростовских товаров, в том числе под брендами "Вольный Дон" и "Сделано на Дону".

Предполагается также развитие проектов "Выходные на Вольном Дону", который предлагает жителям городов-миллионников провести выходные в Ростовской области, "Золотое кольцо Боспорского царства", предлагающем туристам путешествовать по югу России не только летом, но и круглый год. "Событийный туризм, бизнес-туризм, исторический, культурный, семейный – все те направления, которые предполагается развивать", — добавил Гуськов.