ПЕКИН, 27 мая — ПРАЙМ. Китай вводит антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США, ЕС, Южной Кореи, Японии и Таиланда фенола, которые вступают в силу уже в понедельник, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.

Министерство коммерции по итогам антидемпингового расследования приняло решение о введении соответствующих мер, так как удалось установить, что "указанные пять стран и регионов ввозили в Китай фенол по бросовым ценам, чем нанесли значительный материальный ущерб соответствующей отрасти китайской экономики".

Отмечается, что с 27 мая 2019 года компании-дистрибьютеры, занимающиеся импортом указанной продукции на китайский рынок, при ввозе фенола в КНР должны будут выплачивать соответствующие таможенные депозиты, размер которых составит от 11,9% до 129,6% в зависимости от коэффициента наценки каждого отдельного производителя.

Министерство коммерции КНР в конце марта прошлого года объявило о начале антидемпингового расследования в отношении фенола, импортируемого из США, ЕС, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Расследование было инициировано после того, как ведомство получило заявление от китайских производителей с требованием начать расследование в отношении зарубежных поставщиков, которые занимаются демпингом, продавая свою продукцию на китайском рынке по заниженным ценам.