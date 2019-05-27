МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ концептуально поддерживает установление порядка приема потребительской тары, включая стеклянные бутылки, для повторного использования, однако в настоящий момент прием тары в российских магазинах невозможен: это противоречит действующим санитарным правилам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

"Минпромторгом России в соответствии с поручением правительства России был рассмотрен вопрос об установлении обязанности торговых сетей осуществлять прием потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной и стеклянной. Установление порядка приема оборотной тары для повторного использования Минпромторгом России концептуально поддерживается", — сказали в министерстве.

При этом в пресс-службе указали, что данный вопрос носит комплексный характер и требует серьезного обсуждения. "Готовность к внедрению данных мер требуется не только от торговли, но и со стороны производителей напитков и тары. Работать в этом направлении необходимо, установлением одной лишь обязанности магазинам принимать потребительскую тару в данном случае ограничиться не получится", — указали в министерстве.

"Однако Минпромторгом России отмечается нереализуемость данного предложения в рамках существующего правового регулирования. Так, например, согласно федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отходы производства и потребления должны быть безопасными для человека, а их сбор осуществляться в соответствии с санитарными правилами (СанПинами)", — добавили в пресс-службе.

В то же время, продолжили в министерстве, согласно СанПинам, не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

"Таким образом, учитывая то, что в настоящее время государственная политика по утилизации отходов, производства упаковки, оказывающей наименьшее влияние на окружающую среду, и организации экономики замкнутого цикла является приоритетной, целесообразно продолжать проработку указанного вопроса совместно с деловым и экспертным сообществом", — заключили в Минпромторге.