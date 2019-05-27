МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Россия готова поставить Конго технологии электронного правительства, "умного" и безопасного города, а также продукты в сфере информационной безопасности, говорится в сообщении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Правительства России и Республики Конго заключили соглашение о сотрудничестве в области массовых коммуникаций. Соглашение подразумевает, прежде всего, развитие контактов по линии информагентств и телеканалов, в частности, обмен медийными продуктами и программами, реализацию совместных тематических проектов, проведение пресс-туров и стажировок журналистов.

Кроме того, Россия готова поделиться с африканской стороной своим опытом по переходу на цифровое вещание, предложить отечественное оборудование для конголезского рынка (цифровые радиовещательные и телевизионные передатчики) и наладить сотрудничество в области проектирования и построения сетей телерадиовещания.

"Россия также готова поставить Конго технологии электронного правительства, "умного" и безопасного города, продукты в сфере информационной безопасности, решения для операторов связи и радиоконтроля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия уже взаимодействует с Конго по вопросам международно-правовой защиты частотных присвоений спутниковых сетей в соответствии с регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ).