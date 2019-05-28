ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая – ПРАЙМ. Крупнейший за последние почти 30 лет изумруд весом 1,6 килограмма найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает во вторник департамент информполитики губернатора региона.

"Редкий изумруд весом 1,6 килограмма найден на единственном в России месторождении изумрудов "Мариинский прииск". Это крупнейшая находка за последние почти 30 лет – изумруд весом более двух килограммов был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим – 1540 граммов — был камень, найденный в 2018 году", — говорится в сообщении.

Работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров. Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории – "зеленый", по сорту – к третьей, в связи с наличием природных трещин. Находкой уже заинтересовались покупатели – стоимость изумруда вместе с ранее добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 миллиона рублей.

"Редкий экземпляр изумруда поднят работниками очистного забоя на-гора, минуя технологический процесс, и пришел к нам практически в первозданном виде – грани ровные, оконтурены слюдяной рубашкой. Это говорит о значительной редкости и уникальности изумруда", – приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Мариинский прииск" Евгения Василевского.

Предприятие направит выручку от продажи изумрудов на развитие производства. Бригаде рабочих, нашедших уникальный камень, будет выписана премия.

Изумруды, найденные на Мариинском прииске, неоднократно становились визитной карточкой региона. В начале 2015 года на месторождении был обнаружен изумруд "Губернаторский" весом более 1 килограмма, который Гохран признал уникальным. В конце января 2018 года работники прииска нашли крупнейший за последние 10 лет изумруд весом 1,54 килограмма, получивший название "Марьин дар", уточняет департамент.

Мариинский прииск – предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Ежегодно здесь добывают 150 килограммов изумрудов, 15 килограммов александритов, более 5 тонн бериллов.