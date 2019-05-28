МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Европейская комиссия (ЕК) может наложить на Италию штраф в размере 3 миллиардов евро за несоблюдение бюджетных правил ЕС. Вначале об этом сообщило агентство Bloomberg, а затем подтвердил вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Поступление соответствующего письма от ЕК в минфине Италии ожидают к пятнице.

"Нас штрафуют за долги прошлого, требуя с нас 3 миллиарда евро" — заявил Сальвини в интервью радиостанции Rtl. По его словам, "кто-то из Брюсселя во имя правил прошлого" требует от Италии трехмиллиардного штрафа и повышения налогов в сентябре в объеме 20 миллиардов. "Вся моя энергия будет посвящена тому, чтобы изменить эти правила", — сказал вице-премьер.

Дисциплинарные меры связаны с тем, что страна не сумела в достаточной степени ограничить уровень госдолга. Согласно апрельским данным Национального института статистики, данный показатель по отношению к ВВП по итогам 2018 года вырастет до 132,2% с 131,4%. Выше госдолг только у Греции. Страна испытывает проблемы и с бюджетным дефицитом. Власти страны хотели принять его в размере 2,4 % ВВП на 2019 год, но после предупреждения от Брюсселя приняли на основе прогноза с дефицитом в 2,04%.

Пакт стабильности и роста ЕС предписывает странам объединения сводить размер дефицита бюджета к 3% ВВП, а госдолга — к 60% ВВП. Итальянское правительство неоднократно получало предупреждения от Брюсселя, отмечают эксперты.

Тот факт, что Италия приближается к этим уровням, зафиксировали и рейтинговые агентства. Так, S&P в конце апреля подтвердило рейтинги страны с негативным прогнозом, что означает возможность понижения рейтинга в ближайшие 24 месяца, если показатели дефицита бюджета и госдолга в соотношении к ВВП существенно превысят прогнозы. Агентство Fitch ожидает, что дефицит бюджета Италии в текущем году увеличится до 2,3% с 1,9% в 2018 году, а в 2020 году — до 2,7%.

Биржи Европы отреагировали на риск взыскания к Италии со стороны Еврокомиссии снижением. Итальянский FTSE MIB к середине дня вторника терял 1%. По состоянию на 13.05 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,03%, до 7275,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 5310,22 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 12027,78 пункта.

ШТРАФЫ ДЛЯ БЕДНЫХ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, сама идея оштрафовать государство, которое и без того испытывает финансовые проблемы, кажется странной. Ведь если Италию оштрафуют, то ей придется искать эти средства в бюджете или на долговом рынке, что лишь ухудшит ситуацию.

"Естественно, что проблемой страны является то, что долг уже достиг более 130% ВВП. При росте экономики на 3-5% это не было бы проблемой, так как уровень долга мог бы постепенно снизиться. Однако экономика Италии постоянно балансирует на грани рецессии, что, естественно, означает слабый рост и невозможность повышения налогов. Рост налоговой нагрузки на граждан и бизнес приведнт лишь к тому, что экономика свалится в штопор сокращения, а капитал и бизнес начнут бежать из страны", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В свою очередь, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян полагает, что не все так плохо у Италии, чтобы поддаваться панике. "Экономическая ситуация в стране куда лучше, чем в той же Греции образца восьмилетней давности. Несмотря на то что госдолг Италии превышает 130% годового ВВП, ее экономика по-прежнему остается очень устойчивой и диверсифицированной. Очень много высокотехнологичных итальянских компаний работают на мировом рынке и конкурируют с крупнейшими промышленными гигантами", — напомнил он.

При этом у большинства развитых стран ЕС сходные проблемы. Например, в Испании госдолг почти достигает 100% годового ВВП, во Франции составляет около 90%, и даже в цитадели европейской финансовой стабильности — Германии — превышает 65%. Однако важно смотреть не на объем, а на структуру долга – на сроки, процентные ставки и стоимость обслуживания в соотношении с общими госрасходами, добавил эксперт.

ПАРАЛЛЕЛИ С ГРЕЦИЕЙ

В свое время Греция из-за высокого уровня госдолга вынуждена была даже допустить дефолт и просить помощи у еврокредиторов. Программа завершилась лишь в 2018 году, но последствия кризиса до сих пор не преодолены окончательно. По мнению экспертов, вероятность повторения этого сценария невелика, но она есть.

"Сильное давление на Италию со стороны ЕС может привести и без того трудную ситуацию к кризису по греческому сценарию. Чтобы этого избежать, правящему истеблишменту необходимо разработать перечень индивидуальных для итальянской экономики антикризисных мер, так как работа по "общим" правилам подходит не всем и не всегда, что нам продемонстрировала Греция", — указал главный стратег "Универ капитал" Дмитрий Александров.

По словам Авакяна, масштаб проблем при таком развитии событий будет куда более драматичным – если все долги Греции составляли порядка 300 млрд евро и часть этого долга пришлось списать, то долги Италии превышают 2,3 трлн евро. Понятно, что списать сколько-нибудь значимую часть столь огромного долга – невозможно, и никаких денег не хватит, чтобы в случае чего спасать итальянскую экономику по греческому сценарию.

Будет выбран другой путь – реструктуризация долга с крупнейшими кредиторами, кроме того, будет заморожена или вовсе снижена стоимость его обслуживания.

"Если же не договорятся, то последствия весьма сложно предугадать – Греция в структуре ВВП еврозоны занимала лишь 3% ВВП, Италия же — почти 20%, и даже в мировом ВВП ее доля достигает 2,5%. Это очень серьезно, и в случае масштабного кризиса в этой стране однозначно можно будет говорить как минимум о глобальном обвале финансовых рынков (самый оптимистичный сценарий), а как максимум о новой глобальной рецессии, которая будет гораздо более глубокой, чем в 2008-2009 гг", — полагает эксперт.

УДЕРЖАТЬ ЕВРОЗОНУ

При этом эксперты не склонны ожидать выхода Италии из еврозоны. Несмотря на разницу политических взглядов правительства Италии и европейского истеблишмента, экономика страны напрямую связана с Германией, Францией и другими странами. Разрыв стольких экономических связей будет означать для Италии и всего ЕС кризис, масштабы которого сейчас даже трудно представить, полагает Александров.

Выход Италии из еврозоны возможен, но проблему долга без реструктуризации он не решит, рассуждает Кочетков. Долги периферийной Европы номинированы в евро и отдавать их необходимо в евро. Соответственно, только строгая бюджетная дисциплина и стимулирование экономического роста могут помочь Италии и другим странам в схожей ситуации.

Однако возможностей стимулирования у государства не так много. Снижение налогов и повышение расходов приводит к росту бюджетного дефицита, а именно этим недовольны в Брюсселе. Вероятность выхода ряда стран из еврозоны существует, но пока она не столь высокая. Возможно, что будущий кризис потери доверия к долговому рынку усилит данную вероятность, но пока европейские власти будут стараться найти другой выход, используя возможности ЕЦБ, или иных стабилизационных механизмов, заключил эксперт.