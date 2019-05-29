МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Правительство России на заседании в среду обсудит законопроект о создании национальной системы управления данными (НСУД), говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"В рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" планируется создать национальную систему управления данными", — говорится в сообщении.

Предполагается, что система будет обеспечивать управление, интеграцию, совместимость и мониторинг качества данных, содержащихся в уже существующих государственных информационных ресурсах, на основе единой информационной платформы.

В марте вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что правительство РФ в пилотном режиме запустит национальную систему управления данными в 2019 году. Концепция НСУД была представлена руководителем аналитического центра при правительстве РФ Владиславом Онищенко в ноябре прошлого года. Система предполагает создание единой информационной среды, в которую будут интегрированы актуальные данные из множества госсистем, реестров и баз данных. Она будет связана с основными элементами инфраструктуры "электронного правительства", государственными справочниками и классификаторами. Полноценный запуск системы запланирован на 2021 год.