МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год, соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

"Внести в Госдуму Федерального Собрания РФ проект федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2018 год"… проект федерального закона "Об исполнении бюджета Фонда социального страхования РФ за 2018 год… проект федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год", — говорится в распоряжениях.

Согласно документу, фактическое исполнение бюджета Пенсионного фонда за 2018 год по доходам составило 8,269 триллиона рублей (100,6% уточнённой сводной бюджетной росписи), по расходам – 8,428 триллиона рублей (99,1% уточнённой сводной бюджетной росписи). Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018 году составило 4,948 триллиона рублей, что на 10,4% больше, чем в 2017 году.

Фактическое исполнение бюджета ФСС за 2018 год составило по доходам 735,2 миллиарда рублей (103,7% к запланированному показателю), по расходам 702,2 миллиарда рублей (95,3% к плану), с профицитом 32,99 миллиарда рублей, следует из документа.

Фактическое исполнение бюджета ФОМС за 2018 год по доходам составило 1,895 триллиона рублей (100,4% к утверждённому бюджету), что на 9,1% больше, чем в 2017 году; по расходам – 1,988 триллиона рублей (99,7% к утверждённому бюджету и к уточнённой сводной бюджетной росписи), что на 20,2% больше показателя 2017 году.

В 2017 году бюджет ПФР был исполнен по доходам на 8,260 триллиона рублей (9% к ВВП), по расходам — 8,319 триллиона рублей (также 9% к ВВП). Дефицит бюджета фонда составил 59,4 миллиарда рублей.

Бюджет ФСС — по доходам 691,8 миллиарда рублей, по расходам — 670,8 миллиарда рублей, с профицитом 21 миллиард рублей. При этом фактическое исполнение бюджета ФСС по доходам составило 107,7% к плану, по расходам — 98,2%.

Бюджет ФОМС был исполнен по доходам на 1,737 триллиона рублей, по расходам — 1,655 триллиона рублей, с профицитом 82,173 миллиарда рублей. По доходам бюджет фонда в 2017 году исполнен на 4,8% больше, чем в 2016 году, а по расходам — на 4,1%.