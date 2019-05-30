МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Аппарат Госдумы России проводит тендер на выполнение анализа возможностей перехода к международному принципу исчерпания прав на товарный знак в РФ, следует из материалов на портале госзакупок.
"Цель ЭАИ (экспертно-аналитического исследования – ред.): повышение эффективности законодательного обеспечения баланса частных и публичных интересов при обороте товаров с использованием товарных знаком иностранных производителей", — говорится в техзадании.
Заплатить за эту работу планируется 5 миллионов рублей.
https://1prime.ru/state_regulation/20190530/830026320.html