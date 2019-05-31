МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО в первом квартале 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,6% и составила 539 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA вырос на 8,1%, до 730 миллионов долларов, его рентабельность возросла до 39,3% с 37,2% годом ранее. Выручка выросла на 2,4%, до 1,856 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по итогам первого квартала составил 3,336 миллиарда долларов и снизился на 0,7% с начала года. Капзатраты снизились на 7,4%, до 88 миллионов долларов.

"Рост объема продаж премиальной продукции с высокой добавленной стоимостью, улучшение рыночной конъюнктуры, а также реализация программы повышения операционной эффективности позволили компании улучшить свои финансовые показатели в первом квартале 2019 года", — сообщил директор по финансам управляющей компании "Металлоинвест" Алексей Воронов.

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов. "Металлоинвест" в 2018 году увеличил производство железной руды на 0,2% по сравнению с предыдущим годом — до 40,359 миллиона тонн.